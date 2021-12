Agrifood Magazine – 22/12/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress in collaborazione TeleAmbiente: - Un piano europeo per proteggere il sistema alimentare - Un terzo di frutta e verdura presenta tracce di pesticidi - HubFarm, innovazione per le imprese agricole - Big della finanza firmano un patto contro il cibo spazzatura abr/gtr/col