Agrifood Magazine – 22/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Distretti del cibo, 100 milioni per 11 progetti - Sigep punto di riferimento per il food service internazionale - Il biologico conquista gli italiani - Microsoft e Crea insieme per studiare il DNA del grano duro mgg/gtr