Agrifood Magazine – 21/6/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agroalimentare, cresce la fiducia nelle biotecnologie - I distretti del cibo volano per lo sviluppo territoriale - Nasce l’alleanza contro il cibo sintetico - Al via il progetto "CIPROMED" mgg/gsl