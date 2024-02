Agrifood Magazine – 21/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’Italia avrà il suo marchio biologico istituzionale - La fiera dell’eating out torna a riunirsi a Rimini - “Latte nelle scuole”, un bando da sei milioni - La finta primavera mette in pericolo i raccolti mgg/gtr/col