Agrifood Magazine – 20/07/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il PIL dell’agroalimentare cresce del 6,2% - Record storico per l’export Made in Italy - Il biologico continua a crescere ma frenano i consumi - Boom dei prezzi di olio, burro e pasta