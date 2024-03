Agrifood Magazine – 20/03/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In flessione l'export del vino italiano in Estremo Oriente - Il cibo Made in Italy segna un nuovo record - Italia e Austria insieme per un agro-ecosistema sostenibile - Il Consorzio Parmigiano Reggiano compie 90 anni e premia 11 caseifici mgg/mrv