Agrifood Magazine – 2/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Mar Mediterraneo in crisi, per salvare la pesca serve una governance - G7 Agricoltura, da Parmigiano Reggiano un documento contro il protezionismo - Eataly festeggia 10 anni a Milano e si rinnova - NaturaSì celebra quarant’anni di attività all’insegna del bio mgg/gtr