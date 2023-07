Agrifood Magazine – 19/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - La Russia non rinnova l’accordo sul grano - Un fondo da 25 milioni per promuovere Dop e Igp - Vino, preoccupa il calo della produzione di uva - Il cibo Made in Italy tutela 4 milioni di lavoratori abr/mgg/gsl