Agrifood Magazine – 17/5/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

- Al via Oper8, il nuovo progetto europeo per diminuire l’uso di erbicidi

- L’enoturismo cresce e diversifica i servizi

- Per l'industria del food italiano 179 miliardi di fatturato

- Doppi incentivi per l’Agricoltaico

abr/mgg/gtr/col