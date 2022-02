Agrifood Magazine – 16/2/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Presentato il sistema italiano di etichettatura Nutrinform - Nel 2021 in forte crescita l'export dei distretti o Nel 2021 l'export dei distretti in forte crescita - Volano i prezzi di grano e mais - Fico Eataly World punta all’estero abr/gtr/col