Agrifood Magazine – 15/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - 20 milioni in più per il Fondo Grano Duro - Nasce il Gruppo di lavoro europeo sul futuro dell’agricoltura - La dieta mediterranea spinge l’export Made in Italy - Formazione continua per un pane di qualità, un esempio dalla Sicilia mgg/abr/gtr