Agrifood Magazine – 14/6/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il costo degli alimenti è la più grande preoccupazione per gli europei - Un'impresa agricola su 4 investirà nel digitale entro il 2024 - Ristorazione, fatturato in crescita del 30% nel primo trimestre - Istat, nel 2022 calo della produzione agricola per caldo e siccità abr/gsl