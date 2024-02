Agrifood Magazine – 14/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Fondi Ue, nuova guida interattiva per le zone rurali - Qualità degli alimenti, via libera al Piano dei controlli per il 2024 - Riso asiatico, serve clausola di salvaguardia - Pesticidi rilevati anche ad alta quota mgg/gsl