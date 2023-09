Agrifood Magazine – 13/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Biologico, le vendite volano al 9% - Crolla la produzione di riso in Italia - Boom di consumi di gelato a settembre - Agroalimentare, 25 milioni per le Dop e Igp mgg/gsl