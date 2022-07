Agrifood Magazine – 13/7/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agricoltura, via libera dall’ Ue agli aiuti per i pannelli solari - Primo via libera dall’Ue al nuovo sistema statistico per agricoltura - Vini di qualità, 25 milioni per la promozione - Confagricoltura, appello al Governo per un cambio di rotta sat/mgg/gtr