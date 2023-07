Agrifood Magazine – 12/7/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Emissioni industriali, gli allevamenti di bovini esclusi dalla direttiva - Al via “FreeCO2”, imprese vitivinicole più sostenibili - La birra traina l’agroalimentare di qualità - Nasce l’etichetta sostenibile ‘Positive Food’ abr/mgg/gtr/col