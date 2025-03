Agrifood Magazine – 12/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L'Ue sblocca 90 milioni di aiuti italiani alla produzione agricola - Pesca, bilaterale Italia-Francia per strategie comuni - Vini, l'export italiano conferma la leadership mondiale - Accordo Qualivita-MICO per formare gli ambasciatori dell’agroalimentare mgg/mrv