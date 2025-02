Agrifood Magazine – 12/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In calo le superfici agricole coltivate a ortofrutta - Il Consorzio Parmigiano Reggiano assegna a Londra i Casello d'Oro Awards - Il vino Made in Italy tra export e nuove sfide - Il World Nutella Day celebrato al Maxxi di Roma mgg/gsl