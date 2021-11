Agrifood Magazine – 10/11/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Al Piemonte l'Oscar del turismo enogastronomico in Italia - Stop alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare - Sempre più ristoratori scelgono imballaggi in carta - Knorr annuncia 50 progetti di agricoltura rigenerativa abr/col