Agrifood Magazine – 1/12/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Riparte l'export dell'agroalimentare dall’Unione Europea - Legge di Bilancio 2002, le misure per il settore agroalimentare - Boom del turismo enogastronomico in Italia - Diminuisce il valore aggiunto di Agricoltura e Pesca abr/gtr/col