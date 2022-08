Agrifood Magazine – 03/08/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Record storico per le coltivazioni bio - Dalla dieta mediterranea un’occasione di crescita per l’economia - In orbita il primo micro-orto spaziale Made in Italy - Parte in anticipo la vendemmia 2022 abr/gsl