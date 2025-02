Agricoltura, Lollobrigida “Asset strategico e irrinunciabile”

ROMA (ITALPRESS) - "L’osservatorio di oggi dimostra quanto l’agricoltura sia capace di produrre energia, proteggere l’ambiente, garantendo reddito e lavoro. Per questo i dati elaborati sottolineano come per il Governo Meloni l’agricoltura sia un asset strategico ed irrinunciabile, ma deve tornare ad essere la principale fonte di sviluppo di attività che ti permettano di produrre buon cibo proteggendo allo stesso tempo l’ambiente". Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del primo rapporto sulle agroenergie. (ITALPRESS). xi6/ads/mrv