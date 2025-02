Agricoltura, 41 milioni per le assicurazioni agevolate

ROMA (ITALPRESS) - 41 milioni per la gestione del rischio delle colture vegetali, nell’ambito delle assicurazioni agevolate per il settore agricolo. Il decreto di pagamento è stato emesso da AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in linea con il cronoprogramma stabilito dalla Task Force sulla gestione del rischio. Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sottolinea che "il provvedimento consente di coprire per l'80% gli impegni assunti nel 2023 e per il 20% di saldare pendenze pregresse risalenti fino al 2015, segnando un cambio di passo nella gestione delle assicurazioni agevolate per il settore agricolo". A partire da maggio e fino a dicembre 2025, verrà emesso un decreto mensile da 2 milioni di euro per chiudere i pagamenti rimasti inevasi tra il 2015 e il 2022 per le assicurazioni agevolate sulle produzioni vegetali. Secondo Lollobrigida, l’azione del Governo mira a garantire trasparenza, tempestività e stabilità agli agricoltori italiani, sanando criticità rimaste in sospeso per anni. /gtr