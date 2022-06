ROMA (ITALPRESS) – Dopo due anni finalmente una bella edizione dei Campionati Assoluti di Nuoto Pinnato è andata in scena a Lignano Sabbiadoro nello scorso fine settimana. Dopo le tante e diverse restrizioni dettate dalla Pandemia, infatti, sono tornate in scena le finali del pomeriggio a tutto vantaggio della spettacolarità e della riuscita dell’evento più importante del calendario nazionale gare. Tra i risultati raggiunti, due nuovi record nazionali, impressi entrambi dalla netta crescita della giovane Giorgia Destefani, atleta “under 18” dello Sport Club Pralino Biella, che ha realizzato il nuovo crono nei 100 mono under 18 e juniores con 41″06 e che ha trascinato i suoi compagni di squadra Giulia Cerchi, Carlotta Colombo e Valentina Basso al nuovo primato con la staffetta 4×100 mono sempre under 18 con 3’01″22.

Nella classifica a medagliere vittoria del Nuoto Belle Arti di Roma, davanti alla Sweet Team di Modena e alla Natatorium Treviso, mentre in quello Under 18 la vittoria è stata appannaggio dello Sport Club Pralino di Biella, giunto davanti al Centro Nuoto Le bandie Spresiano e alla Gao Brinella Orbetello.

Notizia importantissima infine la convocazione della rappresentativa “Under 18” che a fine mese volerà in Polonia per i prossimi Campionati Europei di velocità. Quattordici i convocati, Giulia Bruni, Giorgia Destefani, Valentina Crivello, Anna Leonardi, Valentina Basso, Paola Maccarone, Giulia Cerchi, Silvia Belli, Tommaso Turetta, Antonio Verdoliva, Christian Degli Esposti, Fabio Biancalana, Patrick Martin e Nicholas Pozzebon, con i tecnici Emiliano Zannella, Selene Furlanetto e Alberto Milan.

– Foto Ufficio Stampa Fipsas –

(ITALPRESS).

