Aggressione nel siracusano, due arresti

I Carabinieri di Noto hanno arrestato due uomini, di 35 e 44 anni, accusati di aggressione ai danni di un uomo, in pieno giorno nel centro cittadino di Avola, in provincia di Siracusa. I due, per ragioni di parentela, sono vicini al boss mafioso Crapula di Avola. pc/red