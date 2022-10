MONZA (ITALPRESS) – Un uomo di 46 anni, dopo essersi impossessato di un coltello dagli espositori del supermercato Carrefour all’interno del “Milanofiori” di Assago, in provincia di Milano, ha accoltellato cinque persone. Una di queste, un dipendente 30enne di Carrefour, è deceduta poco dopo il ricovero. Tra i feriti, anche il difensore spagnolo del Monza Pablo Marì. L’aggressore è stato poi bloccato da alcuni clienti e consegnato ai carabinieri di Corsico che erano subito intervenuti. Al momento, fanno sapere gli inquirenti, si esclude una matrice fondamentalista e la posizione del 46enne, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Pablo Marì è stato ricoverato al “Niguarda” di Milano dove è arrivato in elisoccorso e ricoverato in codice rosso. A fargli visita l’ad del Monza Adriano Galliani e il tecnico Raffaele Palladino. “Il giocatore ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, penetrante, ma non ha toccato organi vitali: non è in pericolo di vita” la dichiarazione di Adriano Galliani, ai microfoni di “Tg2 Post”, che rassicura tutti sulle condizioni del difensore. “Mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente – ha aggiunto l’ad dei brianzoli – Ha dei muscoli lesionati, delle lesioni ma è cosciente e gli stanno dando dei punti”.

“E’ veramente inconcepibile, io sono affranto per questo accoltellamento di persone innocenti – afferma all’Italpress Graziano Musella, presidente del consiglio comunale di Assago – Ci troviamo di fronte a un’escalation di violenza sulla quale bisognerà ragionare. Serve anche una riflessione sulla sicurezza”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).