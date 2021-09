Afghanistan, Ceccardi: “Sì corridoi umanitari, no accoglienza indiscriminata”

"La ventennale missione in Afghanistan non ha avuto una buona riuscita: i talebani hanno ripreso il potere e l'Europa pagherà lo scotto maggiore con i flussi di migranti che arriveranno senza che ci sia un’azione congiunta efficace". Così Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega che dice "sì ai corridoi umanitari, ma no all'accoglienza indiscriminata". alp/mgg/gtr