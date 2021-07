PALERMO (ITALPRESS) – Aeroviaggi S.p.A. annuncia il lancio del nuovo brand globale MANGIA’S Sea View Resorts & Clubs.

Il nuovo marchio, che porta il cognome della famiglia ed è un chiaro contributo al fondatore emerito Antonio Mangia, celebra e rafforza il legame con la storia aziendale del Gruppo, imperniata, dal 1973, sui valori dell’accoglienza familiare Made in Italy e sull’innovazione tecnologica.

Il progetto di rebranding rappresenta un momento storico per l’azienda e un passaggio cruciale nell’ambito dell’ambizioso percorso di riposizionamento nella fascia premium del segmento Hospitality Resort, intrapreso dalla famiglia Mangia e segnato da numerosi investimenti di restyling e ampliamento compiuti in Sicilia e Sardegna, oltrechè dalla recente acquisizione, a marzo 2021, del Favignana Premium Resort & Villas, situato in una delle destinazioni più esotiche del Mediterraneo, che ha portato a 14 le strutture facenti capo al Gruppo.

L’annuncio della nascita di MANGIA’S è stato dato in occasione di “Reborn, our Heritage, our Future”, l’esclusivo evento inaugurale organizzato da Aeroviaggi nella cornice del Pollina Premium Resort, uno dei resort più iconici della Collection MANGIA’S e della Sicilia, immersi nella bellezza delle panoramiche di Terrazza Narciso e Terrazza di Eolo. REBORN vuole essere più di un evento corporate: un’occasione speciale in cui condividere sui canali digitali un messaggio corale di rinascita e prospettiva verso il futuro.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nascita di MANGIA’S, un brand che nel nome condensa tutta l’ispirazione imprenditoriale, l’ambizione e la competenza illuminata che mio padre, Antonio Mangia, ha saputo infondere con capacità e lungimiranza nella sua impresa” – ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di MANGIA’S – “La nascita di MANGIA’S è un passo decisivo per la nostra Famiglia, in particolare per il contesto complesso in cui viviamo e da cui speriamo di uscire più forti di prima”.

“Capita molto raramente che un cognome diventi brand. E che un’azienda – così solida – decida di rimettersi in gioco e rifondarsi traendo ispirazione dalla propria storia. Ma abbiamo capito, e deciso, in questi mesi, che il cognome Mangia fosse proprio l’elemento di maggiore reputazione di questa azienda. Una reputazione costruita in quasi cinquant’anni di attività che andava tirata fuori e messa in primo piano. Così è nato il progetto di rebranding: mettendo insieme visione, coraggio, eredità e innovazione. Tutta la strategia di marketing, vendite e revenue sarà a trazione integrale digitale, per onorare concretamente lo spirito innovativo del founder Antonio Mangia, un vero luminare” ha commentato Luca Di Persio, Global CMO & Revenue di MANGIA’S. “L’iniziativa di rebranding ha un alto valore strategico in quanto contribuisce a valorizzare e a rafforzare la competitività dei prodotti MANGIA’S sul mercato nazionale potenziandone l’attrattività e riconoscibilità a livello internazionale. In questo senso possiamo certamente affermare come la nascita di MANGIA’S avvenga in continuità e stretta sinergia con i nostri partner storici che beneficeranno di un forte imprinting sull’innovazione e il rinnovamento dell’offerta prodotto, nello spirito di collaborazione e efficienza che da sempre caratterizza l’universo di Aeroviaggi” ha dichiarato Marco Mangia, Direttore della Divisione Turismo di MANGIA’S.

