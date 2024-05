Aeroporto Palermo, Alaimo “Comune orgoglioso dell’operato di Gesap”

PALERMO (ITALPRESS) - “La Gesap è un grande motivo di orgoglio per il Comune di Palermo, ovviamente essendo proprietà, essendo socio di questa bellissima realtà. Siamo fiduciosi che i numeri, assolutamente sereni e comunque in crescita, potranno solo migliorare sia per la grande attività svolta da questa governance ma anche per tutti coloro che prestano loro attività in questa società. Il Comune di Palermo mostra grande soddisfazione nei confronti di una realtà in crescita e che comunque svolge un servizio essenziale per il bene dell'intera Sicilia, essendo l'aeroporto di Palermo un volano importantissimo per tutte le attività turistiche e commerciali”. Così Brigida Alaimo, assessore al bilancio del Comune di Palermo, a margine della conferenza stampa sulla conclusione dei lavori del primo lotto dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Fonte:ufficio stampa Gesap xd6/pc/gtr