LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Aeroporto Internazionale di Malta ha sovraperformato gli altri concorrenti dell’Europa meridionale, tra cui Italia, Grecia e Spagna, con 4,1 milioni di passeggeri nel suo primo semestre migliore fino ad oggi, con un aumento su base annua del 18,4%. Marzo è stato il mese con la crescita più rapida per questo periodo, superando i livelli del 2023 del 30%, seguito da febbraio (+25%) e gennaio (+23%).

Sulla scia di questa eccezionale crescita del traffico passeggeri, l’amministratore delegato Alan Borg ha affermato che la società ha registrato un aumento dei ricavi sia dal segmento aeronautico che da quello non aeronautico, con ricavi per la prima metà dell’anno pari a 66,4 milioni di euro e un utile netto di 22,1 milioni di euro.

“Dopo un’eccellente performance in tutti gli aspetti della nostra attività, entriamo nella seconda metà del 2024 con una solida posizione finanziaria; un’operazione che ha consentito alla nostra azienda di distribuire agli azionisti il più alto acconto sui dividendi mai registrato fino ad oggi e di continuare a investire nello sviluppo dell’Aeroporto Internazionale di Malta”, ha affermato Borg.

