Aeroporto Malpensa, sequestrati 200 mila euro su volo dall’Indonesia

I militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, operanti nello scalo aeroportuale di Malpensa, hanno posto sotto sequestro, in tre diverse operazioni, una somma pari a 199.765 euro, complessivamente trasportata da passeggere in arrivo su un unico volo proveniente da Jakarta, in Indonesia. vbo/gtr