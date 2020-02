Aeroporto Bari, nuova configurazione pista a 3 mila metri

La pista dell'aeroporto Karol Wojtyla di Bari si presenta nella sua configurazione massima di 3.000 metri, sia in decollo che in atterraggio, facendo dello scalo pugliese, gia' annoverato tra i piu' moderni aeroporti italiani, un punto di riferimento per efficienza delle infrastrutture di volo. dam/pc/red