Per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi di domenica 21 novembre, Suzuki istituisce il #SuzukiGreenFriday, un’iniziativa che testimonia la grande attenzione dell’Azienda verso gesti concreti di aiuto al nostro pianeta. Con questo progetto, la Casa di Hamamatsu, colora idealmente di verde il tradizionale Black Friday, il giorno che dà il via al periodo dello shopping natalizio e che quest’anno cade il 26 novembre. Tutti i Concessionari Suzuki d’Italia e la stessa sede di Suzuki Italia pianteranno almeno un albero di ciliegio giapponese in un parco cittadino. Suzuki Italia allo scopo utilizzerà lo 0,5% del fatturato giornaliero del Green Friday (26 Novembre). Suzuki Italia ha scelto Torino, la splendida città che ne ospita la sede e che, a proposito, è gemellata con la città giapponese di Nagoya. Quindi, acquistando il prossimo venerdì un’autovettura, un motociclo o un fuoribordo, così come un servizio post vendita, accessori, ricambi o merchandise, sia presso la rete dei concessionari sia nella piattaforma di e-commerce, i Clienti Suzuki daranno assieme alla Casa di Hamamatsu un aiuto concreto a migliorare la qualità dell’aria e a salvaguardare il pianeta.

(ITALPRESS).