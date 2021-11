ALBA (ITALPRESS) – “Le imprese italiane devono crescere e rafforzarsi, soprattutto patrimonialmente. Devono uscire dal circolo vizioso in cui non riescono ad attrarre capitale e competenze e, per mancanza di capitale e competenze, non riescono a investire in innovazione e sviluppo e a fare quindi il salto di qualità”. Così Carlo Robiglio, presidente della Piccola industria di Confindustria, intervenendo al forum nazionale in corso ad Alba. “Vanno quindi confermate le risorse a questo scopo, anche immaginando misure simili e più accessibili. Occorre poi soffermarsi sullo strumento dei PIR, tradizionali e alternativi, e capire come potremmo migliorarli. Nel sostegno al credito, anche la filiera può essere d’aiuto; affronteremo questo tema nel corso della mattinata” aggiunge.

Dedicare il Forum di Piccola Industria, prosegue Robiglio, “alla filiera vuol dire quindi ricercare un più efficace modo di rappresentare il nostro contesto produttivo – spiega – quale elemento di coesione che va ben al di là della mera e sola fornitura. Riteniamo che la filiera debba rappresentare una best practice di interesse nazionale, un elemento strategico per il rilancio del sistema Paese, elemento sul quale chiediamo al Governo di riporre forte attenzione”. Cosa è in grado di fare l’impresa italiana, secondo Robiglio, “è stato più volte dimostrato. Il Paese può e deve aver fiducia nelle sue imprese, assicurando stabilità e certezza del diritto” prosegue, sottolineando al contempo come “i giovani sono il presente! Un presente da curare e salvaguardare oggi perché il Paese possa avere un futuro domani”.

