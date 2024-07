BERGAMO (ITALPRESS) – Atalanta e Acqua Lete insieme per una partnership lunga per tre stagioni sportive, a partire da questa in corso. Il noto marchio storico di acqua minerale effervescente naturale, sarà main sponsor della società accompagnandola così in tutte le competizioni, dalla Supercoppa europea (il 14 agosto finale a Varsavia contro il Real Madrid) alla Champions League, dal campionato alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana. “Lo sport è la casa di Acqua Lete, siamo estremamente entusiasti di accogliere Atalanta nella nostra casa ed essere il nuovo Main Partner del club – dichiara Nicola Arnone, amministratore delegato di SGAM -. La presenza del marchio Lete sulla maglia dell’Atalanta in occasione di tutte le competizioni nazionali e internazionali rappresenta la ripartenza di una nuova esaltante storia iniziata nel 2012. Lete e Atalanta sono un connubio raro e prezioso – conclude Nicola Arnone – perchè affondano entrambe le loro radici nella mitologia, rappresentano tradizione e dinamismo, passione e innovazione. Ci impegneremo a portare avanti tutti questi valori dentro e fuori dal terreno di gioco”.

“E’ davvero un piacere dare il bentornato ad Acqua Lete nella grande famiglia atalantina, questa volta da Main Sponsor della società – ha dichiarato Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta -. Si tratta indubbiamente di una partnership di assoluto valore, stretta con un brand storico e importante che, ne sono certo, potrà regalare grandi soddisfazioni. Non è solo lo sport, il calcio in questo caso, a legare Atalanta e Acqua Lete che sono sicuramente accomunate, oltre che da una tradizione ultra centenaria, anche da importanti valori morali e sociali. Siamo davvero estremamente felici di iniziare insieme questo nuovo entusiasmante percorso”.

