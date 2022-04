Acer, approccio globale per la sostenibilità

L’equivalente di 17 bottiglie di plastica per realizzare il primo modello di personal computer sostenibile. Così Acer accelera nella sua strategia green, basata anche sulle rinnovabili e sul risparmio energetico. Ne parla in un’intervista all’Italpress Diego Cavallari, Country Manager dell’azienda per l'Italia. xc8/sat/mrv