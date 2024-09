ROMA (ITALPRESS) – Un lavoro “lungo 115 anni che non si è mai interrotto, anche durante le guerre”. Con queste parole la presidente di Acea, Barbara Marinali, ha aperto le celebrazioni al Salone delle Fontane dell’Eur a Roma per i 115 anni dell’azienda, alla presenza tra i molti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “In futuro non cambieremo mentalità – ha promesso la presidente – spirito di servizio e senso di responsabilità”. Le celebrazioni sono state impreziosite dal coro del Teatro dell’Opera di Roma e dalla presentazione del nuovo logo Acea.

“Acea rappresenta una straordinaria realtà italiana ed è orgoglio di Roma”, ha aggiunto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha ricordato come l’azienda abbia “accompagnato lo sviluppo dell’economia e la modernizzazione della nostra città.

Anche oggi resta l’intento duplice: la spinta verso l’innovazione e la garanzia di accesso per tutti sui beni comuni”.

Dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sono arrivati i complimenti: “Acea è cresciuta fino a diventare una delle multiutility di riferimento nel panorama italiano, è fortemente coinvolta e impegnata nella transizione ecologica. Da ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica non posso che plaudire all’impegno che l’azienda pone per la sostenibilità in tutti i settori di sua competenza”. Anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida ha lodato Acea, “punto di riferimento per lo sviluppo del sistema idrico, portatore di idee e proposte che possono migliorare ciò che abbiamo”.

L’amministratore delegato e direttore generale Acea, Fabrizio Palermo, ha invece ricordato alcuni numeri dell’azienda: primo operatore idrico in Italia, secondo in Europa, 12 milioni di clienti in Italia, quasi 25mila km di rete fognaria e più di 1300 depuratori.

“L’acqua – ha sostenuto – è oggi diventata la risorsa principale. Per l’intera Europa nei prossimi anni sarà priorità rispetto ad altre geografie mondiali. Purtroppo oggi c’è mano acqua ma ogni euro investito nel settore idrico ha un moltiplicatore di tre volte”.

– foto ufficio stampa Acea –

(ITALPRESS).