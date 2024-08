MILANO (ITALPRESS) – Durante la visita della premier Giorgia Meloni a Pechino, Class Editori ha firmato il suo terzo accordo di cooperazione nel campo editoriale. Questa volta con Peoplès Daily, il Quotidiano del Popolo, che pubblica anche il quotidiano economico-finanziario Global Times. Alcuni mesi fa il direttore del più diffuso quotidiano al mondo aveva chiesto di visitare Class Editori proprio per preparare questa partnership.

A firmare sono stati il presidente della casa editrice cinese, Tuo Zhen, e il Ceo e fondatore di Class Editori, Paolo Panerai.

Il contenuto della cooperazione riguarda tre punti: scambio di notizie; eventi; progetti speciali (digitale, settore pubblicitario, ecc.). Questo è il terzo accordo con i più grandi gruppi editoriali cinesi. Il primo è stato, ed è sempre in costante sviluppo, quello con Xinhua News Agency, l’agenzia Nuova Cina, con la quale Class Editori pubblica una newsletter settimanale, organizza convegni e condivide take di agenzia dalle Borse cinesi. Il secondo accordo è con China Media Group che riunisce la televisione e la radio cinese, con il quale pubblica regolarmente la rubrica Cinitalia su MF e co-produce Cargo – Le nuove rotte dell’economia, programma televisivo di carattere economico attraverso Class Cnbc. Gli accordi puntano a far sì che gli italiani e i cinesi, specialmente nel campo economico, siano reciprocamente informati in modo da poter cogliere non solo le migliori opportunità di sviluppo reciproco, ma anche di conoscenza dei rispettivi cittadini.

