Acca Larentia, Gasparri “Procura di Roma tace da 40 anni”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo parlando di alcuni ragazzi uccisi in anni di terrorismo. La procura di Roma non ha fatto niente in quarant'anni. Si sa tutto di quella vicenda, salvo il nome degli assassini: di questo sono indignato", ha detto il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri. xi2/ads/gsl