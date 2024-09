SAM SALVO (ITALPRESS) – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sono intervenuti, questa mattina, a San Salvo, affiancati dal direttore generale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, per la posa della prima pietra della Casa e dell’Ospedale di Comunità che vedranno la luce entro l’estate del 2026.

Una realizzazione, finanziata con fondi del PNRR per complessivi 3 milioni 600mila euro, che assumerà un ruolo strategico per l’assistenza sanitaria dell’intero comprensorio vastese.

“Parte finalmente in concreto, attraverso l’apertura di cantieri operativi, – ha commentato Marsilio – il piano del PNRR dedicato alla costruzione di questa rete di Case e di Ospedali di Comunità che serve a decongestionare gli ospedali, ad avvicinare la sanità ai cittadini, a rendere il territorio protagonista dell’offerta sanitaria. Questo progetto – ha proseguito il Presidente- insieme a quello delle farmacie dei servizi, che sta partendo proprio in questi giorni con la massima soddisfazione sia da parte dei farmacisti che degli utenti, contribuisce ad evitare che si finisca tutti nell’imbuto dei pronto soccorso o comunque delle corsie e dei servizi ospedalieri. Uno stato di cose – ha aggiunto- che renderebbe difficile erogare sanità di qualità mentre resta fondamentale che gli ospedali si specializzino in quello per cui sono nati”.

