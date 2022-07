Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato la speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi D’Alessandro, in occasione della visita che si è svolta nel comune di Montenerodomo, in provincia di Chieti, dove l’amministrazione comunale ha concesso la cittadinanza onoraria alla Pelosi. Nel comune sangrino è nato il nonno paterno della Speaker. Il presidente Marsilio, dopo aver fatto gli onori di casa, ha portato il saluto degli abruzzesi. “E’ un momento importante per la nostra regione – ha dichiarato il presidente – Con la visita della signora Pelosi, riallacciamo quel legame, mai dissolto, con gli emigranti che, all’inizio del ‘900, lasciarono l’Abruzzo per trovare fortuna oltreoceano. E’ stato un incontro molto emozionante e dall’alto valore simbolico – ha proseguito Marsilio – che per la Speaker della Camera americana ha avuto anche lo scopo di rinsaldare le radici con il territorio che diede i natali ai suoi avi”. Pelosi, dopo aver salutato alcuni parenti, ha visitato la chiesa dove venne battezzato suo nonno, in piazza Benedetto Croce, e dove è stata ricevuta dal sindaco di Montenerodomo. Nella stessa piazza, si è svolta la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).