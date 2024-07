ROMA (ITALPRESS) – “Gli Europei? Umilianti. Serve una svolta”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dalle colonne de “Il Foglio”, a proposito del calcio italiano. Per il ministro la squadra azzurra, a Euro2024, ha offerto “un’immagine oggettivamente traumatica”. “Una Nazionale che alza bandiera bianca, mettendo in campo una resa incondizionata, è il manifesto di un problema che non si può continuare a nascondere”, ha aggiunto Abodi.

“Il calcio italiano ha le sue luci ma è condizionato da tante contraddizioni”, ha spiegato ancora il ministro per lo Sport, chiedendo poi “autocritica e assunzione di responsabilità”. “Se c’è qualcuno che sbaglia e fallisce, ci deve essere qualcuno che si assume le responsabilità dell’errore”, ha concluso Abodi.

– foto Image –

(ITALPRESS).

