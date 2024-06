Abete “Riforma dell’ordinamento sportivo rivoluzione copernicana”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il calcio siciliano si è dimostrato in salute in una stagione difficile, in cui è stata approvata la riforma dell'ordinamento sportivo che è stata una rivoluzione copernicana per il calcio dilettantistico: le società hanno retto bene, anche se questo provvedimento ha dato vita a una serie di modifiche in corso d'opera che non hanno dato certezze di programmazione per le società". Così il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete, intervenuto a margine della seconda edizione della Festa del calcio siciliano, organizzata nella sede della Figc-Lnd Sicilia. "Dobbiamo attendere la prossima stagione con prudenza e stare attenti agli eventuali effetti negativi della riforma - prosegue Abete - I principi di base sono condivisibili, ma il problema più grave riguarda la mancanza di incentivi agli investimenti nei vivai e questo può riguardare sia il calcio dilettantistico sia quello professionistico". xd8/gm