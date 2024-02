A2A, Mazzoncini “Efficienza termovalorizzatore Brescia al 98%”

BRESCIA (ITALPRESS) - "Questo intervento porta l'efficienza del nostro termovalorizzatore di Brescia dall'84 al 98%. Recupera il calore dei fumi per scaldare ulteriori 12.500 cittadini a Brescia a CO2 zero, perché è calore già prodotto dall'impianto''. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, in occasione dell'evento "Più energia in circolo", svoltosi presso il termoutilizzatore di Brescia. col/mgg/gsl