A Washington la prima edizione del Serbian Film Festival

WASHINGTON (ITALPRESS/MNA) – E’ in corso a Washington il Serbian Film Festival. Fino al 20 ottobre sarà possibile assistere alla proiezione delle principali produzioni cinematografiche della Serbia in diverse zone della città. In occasione di questo evento l’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale, il Governo della Repubblica di Serbia e l’Ambasciata di Serbia a Washington hanno organizzato un ricevimento presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia. Italpress ha intervistato Arno Gujon, direttore dell’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale. xp6/abr/mrv