TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Sarà la prova di fioretto maschile a squadre a chiudere domani il programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020. L’ultima giornata di gare della kermesse a Cinque Cerchi, sulle pedane della venue “Makuhari Messe Hall B”, vedrà l’Italia del ct Andrea Cipressa schierare in pedana il quartetto composto dall’argento individuale Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola. Per i fiorettisti azzurri l’appuntamento è alle 10.45 ora giapponese (le 3.45 italiane) per il match dei quarti di finale contro il Giappone. Il vincitore di questa sfida se la vedrà contro chi la spunterà fra Egitto e Francia. Dall’altra parte del tabellone, la nazionale degli Usa, testa di serie numero 1 della gara, affronterà una tra Canada e Germania, chiuderà il quadro dei quarti di finale Hong Kong-Russia.

(ITALPRESS).