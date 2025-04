A Tokyo nasce Takanawa Gateway City, una nuova città futuristica

MILANO (ITALPRESS) – A Tokyo nasce Takanawa Gateway City. Dopo 20 anni di progettazione, questa nuova città futuristica, situata nell’area di Shinagawa, è stata inaugurata ufficialmente il 27 marzo scorso, segnando l’inizio di un nuovo simbolo per Tokyo.

Il progetto, creato per continuare la tradizione ferroviaria e realizzare una società sostenibile con tecnologie di ultima generazione, è già un punto di riferimento per il turismo e i viaggi d’affari, e si configura come “città laboratorio” per uno sviluppo urbano sostenibile, nei prossimi 100 anni.

Quattro i motivi per visitarla: un’esperienza futuristica con tecnologie all’avanguardia, un intrattenimento unico che unisce esperienze culturali, una nuova destinazione per il turismo e gli affari, esperienze di viaggio futuristiche e nuove forme di turismo. Takanawa Gateway City sfrutta le tecnologie più avanzate in ogni aspetto della vita urbana.

La mobilità autonoma, alimentata in parte da energia derivata dall’idrogeno, è solo uno degli esempi di innovazione. I robot per la sicurezza, i robot per la pulizia e i robot per le consegne realizzano una circolazione autonoma efficiente e sicura, in coordinamento con un sistema operativo urbano. Inoltre, il trasporto merci è gestito tramite camion a celle a combustibile, un passo importante verso una città a zero emissioni di carbonio. Queste tecnologie offrono un’opportunità unica di vivere una città del futuro.

All’interno della stazione, si svolgono eventi come DJ live e installazioni di arte cinetica, come il Night Museum Bar, che offre esperienze temporanee culturali innovative. Nel 2026, aprirà il MoN Takanawa: The Museum of Narratives, un nuovo centro di cultura che unisce la tradizione giapponese e l’arte contemporanea, diventando un’importante vetrina per la cultura giapponese. Takanawa Gateway City soddisfa le esigenze sia dei turisti che degli uomini d’affari.

Il Takanawa Gateway Convention Center, il più grande centro congressi nel cuore di Tokyo, è dotato delle più moderne strutture per ospitare meeting internazionali, fiere ed eventi. Inoltre, il The Linkpillar 1, un grattacielo ecologico, offre spazi per uffici rispettosi dell’ambiente. L’apertura dell’hotel di lusso JW Marriott Hotel Tokyo nell’autunno del 2025 garantirà servizi di alta classe sia per viaggiatori d’ affari che per i turisti.

Il nuovo centro turistico Takanawa Gateway Travel Service Center offre contenuti interattivi che consentono di esplorare le meraviglie del Giappone attraverso tecnologie audiovisive all’avanguardia. Inoltre, si sta valutando l’introduzione di veicoli volanti entro il 2028, un’innovazione che promette di trasformare il panorama del turismo e di offrire esperienze ancora più affascinanti.

Takanawa Gateway City è una città futuristica sviluppata da East Japan Railway Company, e si trova nell’area di Takanawa, dove circa 150 anni fa la ferrovia sopraelevata ha iniziato ad attraversare il mare. I progetti di ricerca e sperimentazione in corso nei settori dell’ambiente, della mobilità e della sanità stanno aprendo la strada a un futuro sostenibile. Questa città che unisce tecnologie avanzate e la cultura giapponese è destinata a diventare un punto di riferimento mondiale per gli affari e il turismo.

