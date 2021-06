MILANO (ITALPRESS) – Comprendere la leadership fuori e dentro il campo, guidati da due ospiti d’eccezione: le campionesse di pallavolo Maurizia Cacciatori e Rachele Sangiuliano. Giovedì 10 giugno, alle ore 18, si svolgerà in diretta steaming “Regia a tutto campo”, il nuovo e-Talk@Bosch organizzato dalla scuola di formazione Bosch Tec. Ripercorrendo le tappe della loro carriera, la Cacciatori e la Sangiuliano racconteranno quali sono le caratteristiche necessarie per ricoprire il ruolo di palleggiatore-regista in campo e come le stesse caratteristiche possano rivelarsi essenziali anche in altri ambiti, sia professionali che personali. Il ruolo di “regia”, infatti, può diventare un modello di leadership vincente, grazie al quale raggiungere obiettivi comuni. Creare schemi di gioco, prendere decisioni in modo rapido e creativo, mostrare empatia e flessibilità sono solo alcune delle qualità che un buon “regista” può applicare in qualsiasi contesto. L’appuntamento si inserisce nella serie di incontri del progetto “Smart Learning Experience” organizzati dalla scuola di formazione Bosch Tec, con l’obiettivo di approfondire le nuove competenze necessarie da acquisire in questo delicato momento storico. Dopo i primi tre eventi digitali dedicati al benessere tramite il respiro, alla managerialità in chiave letteraria e al ruolo dell’idrogeno per un futuro sostenibile, il 10 giugno sarà quindi la volta Regia a tutto campo. La serie di incontri si concluderà il 7 ottobre, con l’appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale “Do you know AI? Aggiornamenti dal mondo Bosch”.

(ITALPRESS).