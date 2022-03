SAN MARINO (ITALPRESS) – Circa 50 eventi spalmati in 165 giorni da marzo fino a dicembre. Riconferma dei voucher vacanze per dare slancio al settore del turismo, “duramente colpito da due anni di pandemia”. Il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati svela il calendario delle manifestazioni che animeranno il Titano da qui ai prossimi mesi, tra riconferme e alcune novità. Tra queste ultime, si segnala il Festival della musica italiana d’autore, previsto per giugno, con la partecipazione di Orietta Berti, Fausto Leali e Antonella Ruggiero. “Mi è difficile pensare alla presentazione di un palinsesto di eventi in un momento in cui nel mondo soffiano venti di guerra” è la premessa di Pedini. Tuttavia, “siamo qui con un cartellone che rispetto al 2021 vede aumentare il numero degli appuntamenti”, dalla musica allo sport passando per arte, cultura e intrattenimento, con un occhio rivolto anche al “pubblico italiano”.

Si parte il 24 marzo con la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. A seguire Dance Festival 2022, 49esimo Circuito Scuderia San Marino, Festival Internazionale della Magia, 29esimo San Marino Revival, San Marino Game Convention. A maggio sarà la volta dell’Adunata degli Alpini, con almeno 200mila presenze distribuite tra Rimini (città organizzatrice) e il Titano. L’estate entrerà quindi nel vivo Calici di Bolle, 21esimo Rally Bianco-Azzurro, Festival della Musica italiana d’autore, Mille Miglia, La Titanica. Quanto a Visionnaire Arena, chiarisce Pedini Amati, “la volontà è quella di riconfermarlo, ci stiamo lavorando e nei prossimi giorni ci confronteremo con gli organizzatori”. Da segnalare a luglio l’atteso ritorno delle Giornate Medioevali, per le quali è stato “avviato un bando esplorativo”. Il calendario proseguirà durante la stagione estiva e in autunno con San Marino Cup, Symbol Reunion, Campionato italiano arco storico, Alba sul Monte, SMIAF Extreme, Internazionali di Tennis, San Marino Magic Circus, San Marino Comics, Artisti in Casa, Beer Fest, Rally Legend. Il sipario sulla stagione 2022 calerà a dicembre. Accanto al tema degli eventi c’è quello dei sostegni al comparto turistico. La Segreteria di Stato annuncia “il ritorno dei voucher vacanza in partnership con le aziende del settore ricettivo”, per i quali “chiederò al Governo un apposito stanziamento di bilancio”. Un’opportunità unica per visitare “il nostro territorio, soggiornando tre notti al prezzo di una”. Accanto a ciò, verrà riproposta la vendita di pacchetti “per le esperienze outdoor” ai visitatori che faranno tappa sul Titano.

A proposito di Turismo, Pedini Amati si sofferma brevemente sull’evento “Una voce per San Marino”, con la vittoria di Achille Lauro. “Evento che ha garantito una grandissima copertura mediatica che si aggiunge a 1.200 pernottamenti sul nostro territorio”. Infine qualche considerazione anche sull’esperienza di San Marino all’Expo Dubai 2020: il commissario generale Filippo Francini spiega che “in vista della chiusura del padiglione (31 marzo), sono già state registrate 200mila presenze, in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.

(ITALPRESS).

