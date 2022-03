A San Marino 50 eventi tra musica, sport e cultura

Cinquanta eventi spalmati in 165 giorni da marzo fino a dicembre, voucher vacanze per dare slancio al settore del turismo: il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati svela il calendario delle manifestazioni che animeranno il Titano da qui ai prossimi mesi. lmu/mgg/abr/gtr